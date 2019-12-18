晚报：联想柳传志卸任 传风行已收购暴风TV

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

特斯拉回应国产Model 3降价 从未听说此事





今天彭博社发文表示，特斯拉正在考虑明年将中国制造的Model 3汽车降价20%。随后，新京报向特斯拉中国方面求证此事。特斯拉中国表示从未听说此事，如果有价格变动信息，请关注官网信息。



上个月，特斯拉在广州车展正式展出了由上海超级工厂生产的Model 3国产版，并表示该车已正式进入全国特斯拉直营门店。据最新消息显示，近日首批国产Model 3已送出工厂，即将开始交付。

Z点评：虽说加税已经延期，但是想要降价还是太天真了。

OPPO Reno3 Pro跑分曝光 骁龙765G+8GB内存





OPPO将于12月26日在杭州国际博览中心召开新品发布会，正式发布OPPO Reno3系列5G手机。近日，有网友曝光了OPPO Reno3 Pro 5G手机的跑分信息，透露了该机的核心配置信息。



根据Geekbench跑分数据显示，OPPO Reno3 Pro确认将会搭载高通骁龙765G处理器，配备8GB内存规格，其跑分成绩为单核2847分，多核7686分。

Z点评：Reno3 Pro的双模5G网络能力倍受期待。

美国法院：贾跃亭有大量不诚实行为 无法信任





前段时间，贾跃亭在美国想法院提出了个人破产重组申请。不过，贾跃亭的重组过程却并不顺利，先是有多数债权人纷纷反对，近日又消息称美国破产法院监管人表示贾跃亭存在大量不诚实行为，无法被信任。



美国破产法院监管人近日表示，贾跃亭在申请破产前后的时间里拥有大量不诚实行为，这一系列行为也导致贾跃亭的诚信受到质疑，他们觉得贾跃亭已经无法被继续信任，并要求法院指派独立的监管人。

Z点评：看来失信，到哪里也是行不通的。

传风行已收购暴风TV 将接管暴风TV平台和系统





据国内相关媒体透露，多次传出解散消息的暴风TV现已被老牌公司风行网收购，目前正在做内容整合，后期将接管暴风TV平台和系统。



报道称，有知情人士透露，目前双方已经建立起内容整合的微信群对接，随后将会在暴风TV中接入风行OS系统，接入版本的软件更新现在已在开发。以后的暴风电视将搭载风行OS系统，全面接替之前暴风的操作系统。

对此，风行方面人员表示，风行将独家运营暴风的系统和广告平台，但他们强调这不是收购形式，并没有产生股份方面的纠葛。

Z点评：现在可以是一个抄底暴风的好时机。

微软Xbox Series X最快明年4月发布：价格成最大谜底





据外媒报道，业内最新消息称，Xbox Series X将在明年4月或者5月完成正式、完整发布，包括公布最终价格和确切上市时间。此次发布活动中，From Software的新作《Elden Ring》也会公开。



Xbox Series X的三围信息是312mm高、157mm宽、157mm厚。主芯片CPU是一颗8核3.6GHz 7nm处理器（锐龙7 3700X级别？），GPU为Navi核心，单精度浮点达到12TFlops。整机RAM 16GB，其中13GB分配给游戏，3GB用于承载OS层。内建的SSD支持NVMe协议，读取速度高达2GB/s。官方宣称Series X机能是Xbox One X的四倍，最高可输出4K 120FPS游戏或8K分辨率。

Z点评：明年微软和索尼的游戏主机该怎么选，是一个大问题。

报告：全球独角兽500强 中国企业数量和估值均居第一

中国人民大学中国民营企业研究中心与北京隐形独角兽信息科技院联合发布了《2019全球独角兽企业500强发展报告》。

报告介绍，截至2019年7月31日，全球独角兽企业500强总估值为1.93万亿美元，超过2018年全球GDP排名第9位的巴西（1.87万亿美元）。全球独角兽企业500强极化现象显著，突出表现在区域极化和估值极化。

在全球独角兽企业500强总体格局中，中美占比高达82%。估值超过100亿美元的超级独角兽企业有29家，总估值为9497.65亿美元，占全球独角兽企业500强总估值的49.15%。

Z点评：足够大的市场，才能孕育足够强的企业。

谷歌与澳大利亚政府达成和解：补缴3.27亿美元税款





据国外媒体报道，谷歌今日表示，在额外支付了4.815亿澳元（约合3.2675亿美元）的税款后，该公司已经解决了与澳大利亚税务局之间的一场长期的税务纠纷。



对此，谷歌一发言人称，澳大利亚税务部门之前对谷歌在2008年至2018年期间的税务行为进行了审计，而该和解协议正是对这次调查的和解。这项和解将为未来的税收待遇提供确定性。

与此同时，澳大利亚税务局（ATO）在另一份声明中称，根据《跨国公司反避税法》，ATO近期解决了与微软、苹果和Facebook等科技公司的税务纠纷，获得了12.5亿澳元的补缴税款。

Z点评：谷歌在全球范围内都被出发，是该反思一下了。

富士康回应内鬼倒卖iPhone零部件：正在调查





据外媒报道，援引内部人士爆料称，自己的团队原本与郑州富士康工厂的某高级官员合作，以低价买进原本应该销毁的iPhone零部件瑕疵品（即不良品），经过简单加工后再以原厂正品的名义转卖牟利，累计获利13亿元。双方合作2年多，今年2月份双方闹翻，回到台湾后X先生先是向富士康母公司鸿海投诉未果，然后又向苹果公司举报，并向东森财经新闻还原当时进厂拉货的流程。



针对此事，富士康母公司鸿海发表声明，称已启动调查，一旦查实绝不宽恕。

Z点评：这个必须严肃处理。

联想控股官宣：柳传志卸任董事长，宁旻接任





联想控股发公告宣布，按照既定计划，联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司董事长及执行董事，将担任联想控股名誉董事长、资深顾问及董事会战略委员会成员；联想控股执行董事、总裁朱立南卸任公司总裁之职，将继续担任联想控股董事，并任董事会战略委员会成员。



经联想控股董事会提名委员会提名，董事会决议通过，联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻接任董事长，并任提名委员会及战略委员会主席。董事会同时通过，公司高级副总裁李蓬出任首席执行官（CEO），董事会亦提名李蓬为公司执行董事。

Z点评：柳传志是中国企业家中的典范。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。【7349642】

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