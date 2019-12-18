中关村在线消息：北京时间12月18日消息，今天新华社刊文表示，全球多家央行已在数字货币研发上取得进展，未来“央行数字货币”也将破茧而出。这样的态度似乎表明，央行即将推出自己的数字货币。



新华社发文 央行数字货币不久的未来破茧而出

之前美国的研究学者表示，法国、瑞典、沙特、泰国、土耳其、巴哈马、巴巴多斯、乌拉圭等国家都已经推出了央行的数字货币。

今年7月份的时候，“数字金融开放研究计划启动仪式暨首届学术研讨会”正式召开。在这次研讨会上，中国人民银行研究局局长王信对外透露，未来将推动央行数字货币的研发，并希望借此提升货币政策有效性。

王信在会上提到，央行货币的数字化有助于优化央行货币支付功能，提高央行货币地位和货币政策有效性。未来，央行将进一步探索数字金融对于实体经济的推动作用。目前数字金融产品同质化的情况较为严重，因此应该开发多元化、全方位的金融服务，满足实体经济多层次、多样化的金融需求。

不过，王信也提出，探索数字货币研发的同时，还要完善金融科技监管制度框架、发展监管科技，加强数字金融基础设施建设；要研究如何制定数字金融的数据标准，推动数据标准的统一、提升数据的机器可读性；还要加强数字金融领域的国际协调合作，提升我国在数字普惠金融领域的话语权。

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