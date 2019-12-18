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    OPPO手机OPPO Reno3 Pro （全网通/5G版）

    OPPO Reno3 Pro跑分曝光 骁龙765G+8GB内存

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：OPPO将于12月26日在杭州国际博览中心召开新品发布会，正式发布OPPO Reno3系列5G手机。近日，有网友曝光了OPPO Reno3 Pro 5G手机的跑分信息，透露了该机的核心配置信息。

    OPPO Reno3 Pro跑分曝光 骁龙765G+8GB内存
    网曝OPPO Reno3 Pro跑分信息

    根据Geekbench跑分数据显示，OPPO Reno3 Pro确认将会搭载高通骁龙765G处理器，配备8GB内存规格，其跑分成绩为单核2847分，多核7686分。

    OPPO Reno3 Pro跑分曝光 骁龙765G+8GB内存
    OPPO Reno3 Pro渲染图

    据此前曝光的入网信息显示，OPPO Reno3 Pro 5G正面将采用一块6.5英寸AMOLED打孔屏，分辨率为2400×1080；背部左上角配备了一块竖直排列的四摄模组，规格分别为4800万+1300万+800万+200万像素。

    OPPO Reno3 Pro 5G入网工信部 骁龙765G+8GB内存
    OPPO Reno3 Pro 5G入网证件照

    其他方面，OPPO Reno3 Pro将搭载高通骁龙765G处理器，配备8GB+128GB存储组合，机身内置3935mAh电池。该机尺寸为159.4×72.4×7.7mm，重量为172g，共提供白色、蓝色、红色和黑色四种配色。【7349582】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Reno3 Pro跑分曝光 骁龙765G+8GB内存http://news.zol.com.cn/734/7349582.html

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