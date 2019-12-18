中关村在线消息：北京时间12月18日消息，近日知名调研机构Strategy Analytics对外发布了有关无人驾驶的全新调研报告。报告中显示，消费者对于无人驾驶的理解还比较浅，美国有三分之一的用户对于自动驾驶服务并不感兴趣。



无人驾驶或遇冷？美国三成消费者对其不感兴趣

Strategy Analytics此次的网络问卷包括美国、西欧和中国等各个地区的消费者。一些西方消费者对于自动驾驶未来持悲观态度，主要是因为近期频发的负面报道，而中国地区消费者则对这一新鲜事物保持着积极乐观的态度。

今年7月份的时候，高通高级副总裁帕特里克·利特尔（Patrick Little）在接受采访时表示，无人驾驶技术在目前业界的发展属于突飞猛进的状况，而美国的无人驾驶技术很有可能已经落后于中国。

利特尔提到，中国无人驾驶发展的速度已经“挽救”了众多人的生命。 前期测试的时候，很有可能出现各种的安全问题，只要速度发展的够快，就可以保护更多人的生命安全。然而，现在西方的无人驾驶企业还是无法确定哪种方式最适合西方世界的长期路线图。

高通认为，中国计划在汽车互联领域对5G技术的使用实施标准化设计，直接让中国的无人驾驶领先于西方。目前，中国仍是世界上最大的汽车市场，而且发出了拥抱C-V2X的明确信号。

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