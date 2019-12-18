中关村在线消息：北京时间12月18日消息，据《日本经济新闻》报道，今年香港开始逐渐发放虚拟银行牌照。今年年内，小米和蚂蚁金服等8家公司已经获得了牌照。这些公司力争在2020年实现营业。



传小米蚂蚁金服获虚拟银行牌照 力争尽快运营

今年5月份的时候，小米集团与尚乘集团的合资公司Insight Fintech HK Limited（洞见金融科技）在香港申请的虚拟银行牌照正式获批，这意味着小米拿到了在香港运营虚拟银行的资格。

小米在公告中称，Insight虚拟银行将以“创新金融、普惠金融、绿色金融”为宗旨，以“推动香港建设智慧城市，推动金融科技普惠大众”为使命，以“和用户交朋友，做用户心中最酷的银行”为愿景，将创新金融科技与传统银行业务相融合。

Insight虚拟银行将在未来大约6个月内上线推出服务，为香港居民和中小企业用户提供感动人心的个性化、智能化、便捷化智慧银行服务，为普惠金融和产业金融注入新动能。

开业初期，Insight虚拟银行将专注于金融科技与传统银行业务的融合，利用在人工智能、大数据、云计算和内存块链等领域的前沿技术，提升用户体验；结合双方股东的优势力量，通过小米上下游产业链为突破口，打造供应链全场景全链条的金融服务，为实体经济赋能。

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