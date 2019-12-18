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    《魔兽世界》怀旧服付费角色转移明日开启

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今年8月份，《魔兽世界》怀旧服正式上线，网易和暴雪方官方为玩家开放了免费转服的服务，但之前一直提供的是免费角色的转移服务。今日，《魔兽世界》官方宣布，怀旧服付费角色转移服务预计于12月19日服务器维护后开启。

    《魔兽世界》经典怀旧服付费角色转移预计于明日开启
    《魔兽世界》怀旧服付费角色转移即将开启

    据官方介绍，《魔兽世界》怀旧服付费角色转移服务开启后，玩家可以将自己的付费角色转移到所在地区的另一个服务器。不过，官方为付费角色转移服务施加了一定的限制。

    首先是游戏角色方面，被转移的角色需要达到10级，每次转移有90天的冷却时间。在不同的等级阶段的携带金币转移数量不同，1到30级最多可以携带100枚金币进行转移；31到50级最多可以携带500枚金币进行转移；51到60级最多可以携带2000枚金币进行转移。

    除此之外，付费角色的转移也不支持PvE和PvP服务器互转，也不能从RP服务器转移到RP-PvP服务器，且角色的转入服中也不能拥有对立阵营的角色。同时，《魔兽世界》官方还表示目前部分怀旧服服务器仍处于高负载状态，请谨慎选择。【7349506】

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7349506.html report 879 中关村在线消息：今年8月份，《魔兽世界》怀旧服正式上线，网易和暴雪方官方为玩家开放了免费转服的服务，但之前一直提供的是免费角色的转移服务。今日，《魔兽世界》官方宣布，怀旧服付费角色转移服务预计于12月19日服务器维护后开启。《魔兽世界》怀旧服付费角色转移即...
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