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    realme手机realme X50（全网通/5G版）

    realme X50支持双通道Wi-Fi+5G同时在线

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天上午，realme手机官微发文表示，realme真我X50 5G手机将支持双通道Wi-Fi/5G同时在线功能，可以同时使用Wi-Fi和5G网络，并且还能同时连接2.4GHz/5GHz Wi-Fi，全场景智能提升网速。

    realme X50支持双通道Wi-Fi+5G同时在线
    realme X50支持全场景智能提升网速

    据之前介绍，双Wi-Fi网络加速技术的原理是利用DBS/DBDC芯片能力，实现手机同时连接两个WiFi的效果。用户可以连接两个Wi-Fi或同时连接一个路由器的5G与2.4G双频Wi-Fi；此外，该机还支持Wi-Fi和5G网络的同时连接，两者结合可使游戏运行更稳定，下载速度更快，网页加载更顺畅。

    OPPO Reno率先支持双WiFi网络加速技术
    双Wi-Fi网络加速技术可大幅提高网络速度

    根据近日的爆料显示，realme X50近日已经通过有关部门核准，，该机正面将采用一块6.6英寸左右的LCD双挖孔显示屏，核心搭载高通最新推出的骁龙765G处理器，支持最高30W快充规格，后置相机为6400万像素四摄方案。【7349474】

    （本文图片来自网络）

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