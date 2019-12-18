国外飞机租赁公司起诉波音公司 索赔1.85亿美元

中关村在线消息：据外媒报道，近日爱尔兰一家飞机租赁公司Timaero Ireland正式向波音公司提起了诉讼，他们指控波音违反双方签订的包含22架737 MAX飞机的订单合同，并要求得到1.85亿美元的赔偿。



Timaero Ireland起诉波音公司

据悉，该事件的起因是波音公司日前宣布将于下个月暂停生产737 MAX客机。波音公司这一举措也再一次加剧自家的市场危机，同时也会波及许多相关的供应链和经济体系。此外，也给全球各个航空公司带来了许多问题。



波音737MAX将停产

Timaero Ireland方面表示，他们与波音公司的合作因为737 MAX机型的停飞和停产受到了影响。他们强调道：“波音与Timaero之间的737 MAX合同现在要么毫无价值，要么严重贬值。”

此前还有消息称波音公司向美国联邦航空管理局（FAA）和欧盟航空安全局（EASA）提交关于修复737MAX机型软件的文件，在接受FAA和EASA的审核之后再次被打回，称依然发现了许多问题，目前具体的复飞时间仍不明朗。【7349456】

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