中关村在线消息：近日据悉，索尼PlayStation官方博客日前更新了一篇文章，介绍了为PS4手柄DualShock 4的背面增加按键的附属装置。













索尼官方PS4手柄扩展背面按键附属装置亮相

官方表示：今天我们很高兴地向所有喜欢竞技游戏的玩家介绍DualShock 4 BackButton Attachment（DualShock 4 手柄背面按键附属装置）。



这个新的附件可通过提供更多的通用性和性能来提升你的游戏操作，同时保持你已经习惯的DualShock 4无线手柄的舒适和感觉。

其圆滑的设计，两个可编程和高触觉的背面按钮，让你在竞技游戏中可以更好的发挥手指技巧，缩短反应时间，并给予你更多的灵活性。

响应式背面按钮和高保真OLED屏幕：这两个背面按钮最多可以映射16种不同的动作，比如△、O、R1和R2等，并提供令人惊叹的触觉反馈，因此你可以在完成跳跃和滑动动作的同时而不会错过一个时机。附件还提供了一个集成的OLED显示器，提供关于按钮分配的实时信息。

高度自定义设置：这里设计了一个专门的按钮允许你实时重新映射背面按钮功能，所以无论你玩什么游戏，都可以时刻准备就绪。此外，你还可以保存和选择多达三种不同的配置文件，用于各种游戏，附属装置还包含耳机接口，可以连接各种3.5mm耳机。

PlayStation团队官方开发：该产品是经过测试和确认的，适用于所有你喜欢的PlayStation 4和PlayStation VR游戏，并考虑到DS4手柄的人体工程学设计。

附属装置将于2020年1月23日在美国和加拿大推出，售价为29.99美元，39.99加元，如果你想要在游戏中发挥自己的最佳水平，请购买体验。【7349445】

（文中图片来自互联网）

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