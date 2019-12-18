中关村在线消息：近日据外媒报道，苹果公司的新款蓝牙降噪耳机AirPods Pro自10月推出后便销售火爆，在圣诞假期来临之前就已售罄，这表明苹果公司又成功打造了一个“爆款”产品。



AirPods Pro“爆款” 美国全网售罄

分析师此前就对此作出了预测，Wedbush分析师Dan Ives在11月份曾表示，AirPods Pro是“黑色星期五和假日季的明日之星”，并预测了该产品的短缺。

Ives彼时预计，苹果将在2019年出货6500万副AirPods，到2020年可能会出货8500万至9000万副，该数字包括了更便宜的“常规” AirPods型号。

AirPods Pro11月份就在苹果实体店登记缺货，当时订单要到圣诞节之后才会到货。但那时AirPods Pro在网上及许多其他零售商包括Target，沃尔玛和Best Buy仍有库存。目前，大多数零售商的官网和实体店都已缺货。

此前报道，苹果正在扩大AirPods和AirPods Pro耳机的生产，要求美国本土制造商和中国代工企业均翻倍提高产量，以应对目前高涨的消费需求。【7349441】

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