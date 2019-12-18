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    AirPods Pro“爆款” 美国全网售罄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，苹果公司的新款蓝牙降噪耳机AirPods Pro自10月推出后便销售火爆，在圣诞假期来临之前就已售罄，这表明苹果公司又成功打造了一个“爆款”产品。

    AirPods Pro“爆款” 美国全网售罄
    AirPods Pro“爆款” 美国全网售罄

    分析师此前就对此作出了预测，Wedbush分析师Dan Ives在11月份曾表示，AirPods Pro是“黑色星期五和假日季的明日之星”，并预测了该产品的短缺。

    Ives彼时预计，苹果将在2019年出货6500万副AirPods，到2020年可能会出货8500万至9000万副，该数字包括了更便宜的“常规” AirPods型号。

    AirPods Pro11月份就在苹果实体店登记缺货，当时订单要到圣诞节之后才会到货。但那时AirPods Pro在网上及许多其他零售商包括Target，沃尔玛和Best Buy仍有库存。目前，大多数零售商的官网和实体店都已缺货。

    此前报道，苹果正在扩大AirPods和AirPods Pro耳机的生产，要求美国本土制造商和中国代工企业均翻倍提高产量，以应对目前高涨的消费需求。【7349441】

    （文中图片来自互联网）                 

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7349441.html report 873 中关村在线消息：近日据外媒报道，苹果公司的新款蓝牙降噪耳机AirPods Pro自10月推出后便销售火爆，在圣诞假期来临之前就已售罄，这表明苹果公司又成功打造了一个“爆款”产品。AirPods Pro“爆款” 美国全网售罄分析师此前就对此作出了预测，Wedbush分析师Dan Ives在11...
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