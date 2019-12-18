中关村在线消息：近日据外媒消息，三星在韩国悄悄推出一款大容量入门级百元机Galaxy A01，该机最大的特点就是其搭载了6GB RAM与128GB ROM，还有8GB RAM版可选，这种规格入门级机型上可算的上是福利。



三星推百美元机Galaxy A01 6+128GB大内存

在配置上，Galaxy A01搭载了一颗八核处理器，四颗大核主频1.95GHz，四颗小核主频1.45GHz（疑似骁龙439），内置3000mAh电池。

相机上，Galaxy A01后置1300万+200万像素（景深）双摄。

外形上，Galaxy A01搭载了一块水滴屏，LCD材质，分辨率为1560x720，边框和下巴较宽，背部塑料材质，扬声器位于背部左下角，没有后置指纹识别，有黑色、蓝色与红色三色可选。

现在尚不清楚Galaxy A01的定价与发售日期，不过有消息称其价格在100美元左右约合人民币700元，如果真如传闻所说，Galaxy A01将会是目前最具性价比的智能手机。【7349431】

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