中关村在线消息：近日据外媒消息，位于伦敦的D-Fly Group公司将“汽车级”制造、先进材料、前沿工程和技术引入到微移动领域，研发了新款电动滑板车“Dragonfly蜻蜓”。















英国公司研发“超跑”级电动滑板车亮相

是什么让它能够被称为是hyperscooter（超滑板）呢？很显然，诸如碳纤维、7000系列航空级铝材和泡桐木等优质材料是跑不掉的。



它的动力系统自然也非常强劲，其搭载的双发动机可以实现高达38mph的速度、牵引力控制赋予每个车轮以1800瓦的功率以及非常大的扭矩。

买家将会有一个升级到28.5英里续航里程的选择。另外，它将配备一个正在申请专利的“全速(Full-Tilt)”专利，其灵感源自F1赛车。

Dragonfly还将装有一块4.5英寸超高清4K显示屏，用户可以通过蓝牙跟智能手机配对后访问各应用、查看滑板车行驶速度或逐向GPS导航。说到蓝牙，Dragonfly还拥有一套“高质量”的音响系统。

D-Fly目前并未公布这款超滑板的全部售价，仅分享了基础款的价格5000美元（三轮版）、6000美元（四轮版）。

D-Fly Group公司表示，他们将会在2020年至2025年之间即产品接近上市时发布完整定价。【7349334】

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