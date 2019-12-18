中关村在线消息：今日据悉，百度和三星宣布，百度首款云到边缘人工智能加速处理器百度昆仑已完成开发，将于明年初量产。



百度三星官宣AI电子芯片完成研发 明年量产

昆仑芯片是基于百度自主研发的，面向云、边缘和人工智能的神经处理器架构XPU。芯片将采用三星的14纳米制造工艺以及I-Cube TM封装解决方案。

该芯片提供512 GBps的内存带宽，在150瓦的功率下实现260 TOPS的处理能力。此外，这款新的芯片支持针对自然语言处理的预训练模型Ernie，推理速度比传统GPU/FPGA加速模型快3倍。

这款芯片的计算能力和能效，让百度可支持包括大规模人工智能计算在内的多种功能，例如搜索排序、语音识别、图像处理、自然语言处理、自动驾驶和PaddlePaddle等深度学习平台。

这是百度和三星两家公司之间的首次芯片代工合作。百度将提供人工智能性能最大化的人工智能平台，而三星将把芯片制造业务拓展至专门用于云计算和边缘计算的高性能计算HPC芯片。

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