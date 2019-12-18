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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Lite（全网通）

    三星Note 10 Lite渲染图曝光 居中打孔+S Pen

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，近段时间三星旗下一款型号为“Galaxy Note 10 Lite”的全新机型已通过了多个国家的认证，将于近期正式推出。今日，有国外爆料博主曝光了这款手机的官方渲染图，

    三星Note 10 Lite渲染图曝光 居中打孔+S Pen
    网曝三星Galaxy Note 10 Lite渲染图

    从图片来看，三星Galaxy Note 10 Lite正面采用了一块居中打孔的显示屏，而背部搭载了一块矩形的三摄模组。值得注意的是，该机还配备了Galaxy Note系列标志性的S Pen手写笔，这也是三星首次在非Galaxy Note系列旗舰机型中配备S Pen。

    三星Note 10 Lite渲染图曝光 居中打孔+S Pen
    三星Galaxy Note 10 Lite配备S Pen手写笔

    据之前的爆料显示，三星Galaxy Note 10 Lite正面将会采用一块6.5~6.7英寸的挖孔显示屏，前摄开孔方案与Note 10类似；该机的机身尺寸为163.9×76×8.6 mm，背部采用三摄方案，具体规格并未有消息流传。

    核心方面，三星Galaxy Note 10 Lite将搭载三星自家的Exynos 9810处理器，配备6GB+128GB/256GB两种存储组合，预装Android 10 操作系统，Geekbench跑分单核成绩为667分，多核成绩为2030分。【7349316】

    （本文图片来自网络）

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