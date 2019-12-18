早报：澳洲斥巨资辟谣5G有害 王思聪新增360万欠款

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

各视频平台有关会员付费内容炒的沸沸扬扬，似乎这一事件争议还在继续。

各平台《庆余年》超前点播优惠结束 只剩3元/集解锁





此前腾讯视频、爱奇艺两大视频网站平台均在会员制基础上，推出了超前点播付费模式。会员用户可花费50元购买加速权益包，始终超前看6集《庆余年》，还可以3元/集的价格逐集购买。引发风波之后，两大平台似乎没有改变的想法。腾讯视频VIP限时折扣活动已经在12月16日19:59结束，用户可以选择单集解锁追剧。同样爱奇艺也已经调整到3元/集的解锁方式。

之前我们曾经报道过澳大利亚被“5G有害论”困扰的事情，近期他们将要斥巨资来解决此事。

澳大利亚斥资4300万元 只为辟谣5G有害





据5gradar消息，随着澳大利亚5G建设的不断推进，许多对5G心存顾虑、认为5G有害的人集中起来，开始游行示威，拒绝5G建设。基于此，澳大利亚政府决定在未来四年投资900万澳元（约4300万元）来打击5G有害论的假消息，辟谣5G危害论，从而获得国民对5G的“公众信任”。

谷歌希望近期再次进行一笔大型的收购，不过似乎他们这样的计划被英国监管部门盯上了。



谷歌计划26亿美元收购Looker 遭监管机构调查





近日，英国正式宣布对谷歌以26亿美元收购Looker Data Sciences Inc.的交易展开合并调查。英国的反垄断监督机构一周前就亚马逊收购Deliveroo的少数股权表达关切。英国的竞争与市场管理局（CMA）周二在声明中表示，该机构将核实Alphabet Inc。旗下的谷歌此次的收购交易是否有可能大幅削弱竞争。

除了反垄断部门之外，英国电信部门这几天也提出了他们的一些建议。



英国电信机构提议 禁止使用有锁iOS/Android手机





据PCM消息，英国电信监管机构Ofcom提议，禁止用户使用有锁机，包括有锁iPhone和有锁Android手机，这里说的锁指的是运营商的网络锁。这项提议的目的是为了使用户在宽带业务和移动业务之间更公平、更轻松的切换。

今年的两大系统，黑暗模式是一个主题，而微信和QQ这次紧跟了时代。



跟上时代！微信QQ安卓版均适配黑暗模式





此前微信在v7.0.9版本上带来了安卓64位的支持，并支持添加好友时可直接设置朋友圈权限。现在微信安卓内测版7.0.10更新发布，已经支持安卓10的黑暗模式，并且支持自动跟随系统的黑暗模式。此前腾讯QQ v8.2.0版本也已经支持安卓10和iOS 13的系统黑暗模式，对于IM聊天应用来说，黑暗模式在夜间似乎更加友好。

明年将是5G服务全面铺开的一年，中国移动也信心满满。



移动明年计划打造百款5G手机 销量目标1亿部





中国移动通信集团有限公司副总裁李慧镝近日对外表示，明年将进一步深入实施“5G+”计划，将携手产业推进“五个升级”。技术上将坚持以SA为目标架构，充分发挥2.6GHz与4.9GHz双频协同带来的覆盖、容量优势，强化5G与AICDE融合创新，打造“覆盖全国、技术先进、品质优良”的5G精品智能网络。个人市场，2020年将打造超百款5G手机，中国移动市场总销量目标超1亿部。

王思聪的麻烦似乎还在继续，他又多了一个新的债主。

王思聪旗下熊猫互娱又有麻烦 被判向腾讯支付360万





12月17日，广东省深圳市南山区人民法院对腾讯诉熊猫互娱合同纠纷案作出判决，前熊猫直播的运营主体上海熊猫互娱文化有限公司（熊猫互娱）需在十日內向原告腾讯支付授权费300万元及利息、违约金60万元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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