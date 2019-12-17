晚报：一加概念机Concept One曝光 波音737MAX停产

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发





今日一加CEO刘作虎在微博上透露，确认一加公司将在CES 2020期间举办特别活动，推出一款名为OnePlus Concept One的概念机。

在官方预告片中，一加提到了几个关键词“可变的设计、可变的未来”。似乎是在暗示一加OnePlus Concept One概念机在设计上将会采用时下流行的可折叠屏设计。

Z点评：从概念机到商业产品中间需要经历多久呢？

联想官方回应柳传志卸任 以公司公告为准





针对联想集团创始人柳传志即将于12月18日宣布退休的传闻，联想官方对此回应称，关于上市公司的任何需披露事宜，均请以公司公告为准。

Z点评：一个时代即将更迭了吗？

realme X50通过认证 双挖孔+骁龙765G+64MP四摄





据此前消息，realme X50双模5G手机将于近期正式发布。今日，有爆料称一款疑似该机的机型已经通过核准，并公布了该机的部分参数信息。

据爆料，realme X50的具体型号为“RMX2051”，该机正面将采用一块6.6英寸左右的LCD双挖孔显示屏，核心搭载高通最新推出的骁龙765G处理器，支持最高30W快充规格，后置相机为6400万像素四摄方案。

Z点评：看来将近年关也没有阻挡厂商们发布新机的热情。

ofo回应发币相关传言 未参与虚拟货币的发行





针对ofo将进入区块链行业并推出加密货币的传闻，ofo官方回应称，从未参与虚拟货币的发行，ofo与GSE Lab之间仅为合作关系。在2018年ofo业务调整之后，ofo就已经停止了与GSE Lab的合作。

Z点评：小黄车已经经不住折腾了，这么谣传怕是嫌它死得还不够快。

三星Galaxy Note 10 Lite再获认证 明年年初发布





有外媒报道称，三星Galaxy Note 10 Lite已经通过了BIS和FCC认证，这意味着该机将会很快正式推出市场。

据之前的爆料显示，三星Galaxy Note 10 Lite正面将会采用一块6.5~6.7英寸的挖孔显示屏，前摄开孔方案与Note 10类似；核心方面搭载自家的Exynos 9810处理器，配备6GB+128GB/256GB两种存储组合。

Z点评：Galaxy Note 10 Lite还是颇值得期待的。

网易圈圈将于2020年2月1日停运





网易圈圈官网今日发布停服通知，显示由于业务调整，圈圈即将在2020年2月1日停止运营。

网易圈圈全称为“网易社区-新闻组-自媒体的小圈子应用”。网易圈圈由杭州网易质云科技有限公司运营，是网易继“网易星球”、“易头条”后的第三款区块链应用。

Z点评：网易的社交产品几乎已经清理得差不多了。

波音官宣：下月起正式停产737 MAX客机





据美国媒体最新报道，波音公司日前正式宣布将于下个月暂停生产737 MAX客机。据了解，前段时间波音公司还在迪拜航展期间陆续宣布，旗下波音737 MAX系列机型近期已获得60架新增订单。

Z点评：这就尴尬了啊，此举将给全球各个航空公司带来诸多问题。

一加8详细配置曝光 挖孔屏+骁龙865+60MP三摄





近日有网友曝光了一加8的详细参数信息，显示称一加8正面采用一块6.44英寸OLED挖孔屏，分0辨率为2400×1080；后置相机依然采用三摄方案，规格分别为6000万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦镜头。

核心方面，一加8将搭载高通最新的骁龙865 5G处理器，支持双模5G网络，配备8GB+128GB/256GB、12GB+256GB三种存储规格；机身内置4000mAh电池，并支持30W快充规格。

Z点评：新机曝光越来越早，搞得一点新鲜盼头都没有了。（7348880）

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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