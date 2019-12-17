vivo X30系列开启预售 双模5G+60倍变焦 3298元

中关村在线消息：昨晚，vivo在桂林正式发布了vivo X30系列5G手机，该机不仅支持双模5G连接，还配备了潜望式后置四摄模组，最高支持60倍变焦拍摄。据vivo官微消息，该机目前已正式开启预售，售价3298元起。



vivo X30系列开启预售

据了解，vivo X30系列正面采用了一块6.44英寸的打孔显示屏，前摄开孔直径仅为2.98mm，屏幕分辨率为2400*1080；该机背部配备了潜望式的后置四摄模组，规格分别为6400万主摄+3200万人像+1300万潜望式超远摄+800万广角+微距镜头，最高支持60倍变焦拍摄。



vivo X30 Pro搭载了潜望式四摄

核心配置方面，vivo X30系列搭载了与三星联合研发的Exynos 980处理器，其采用了最新的A77架构，相比上一代的A76性能提升20% 。同时，vivo X30支持SA&NSA双模组网，4G-5G 双连接状态下，理论峰值下载速率可达3.55Gbps。

其他方面，vivo X30系列机身内置了4500mAh大电池，支持33W闪充FlashCharge2.0技术。值得注意的是，vivo此次共推出了X30和X30 Pro两款机型，两者除了在相机和屏幕方面有些许差别之外，核心配置基本一致。

价格方面，vivo X30（8GB+128GB）版售价3298元、 vivo X30（8GB+256GB）售价3598 元，vivo X30 Pro（8GB+128GB）售价3998元、vivo X30 Pro（8GB+256GB售价 4298元。【7348802】

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