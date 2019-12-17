中关村在线消息：北京时间12月17日消息，近期有多家媒体表示，ofo将会进入区块链行业，并将推出加密货币。今天，ofo针对这一传闻进行了回应。ofo表示，一篇《“小黄车发币”追踪：戴威要求直接“割韭菜”5亿资金去向成谜》的文章存在了大量的不实消息。



ofo回应发币相关传言 未参与虚拟货币的发行

ofo在声明中表示，ofo从未参与虚拟货币的发行，ofo与GSE Lab之间仅为合作关系。在2018年ofo业务调整之后，ofo就已经停止了与GSE Lab的合作。ofo还提到，他们保留对此篇文章以及“一本区块链”媒体诉诸法律的权利。

此前根据中国执行信息公开网最新公示显示，近期宁波高新技术产业开发区人民法院对东峡大通（北京）管理咨询有限公司及戴威发布限制消费令。东峡大通管理咨询有限公司是ofo运营主体。截至目前为止，戴威已经收到消费限制34条。

限制消费令中显示，宁波高新技术产业开发区人民法院于2019年11月21日立案执行申请人宁波国家高新技术产业开发区城市管理行政执法局申请执行东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称“东峡大通”）行政非诉一案，因东峡大通未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对东峡大通以及公司法人戴威采取限制消费措施。

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