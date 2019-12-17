《庆余年》收费点播引热议 两大视频平台回应

中关村在线消息：近日，热播网剧《庆余年》在腾讯视频和爱奇艺两大视频平台推出了会员付费超前点播项目，VIP会员可通过3元/1集或者50元始终多看6集的方式提前观看剧集，此举措被网友强烈谴责，央视网也发文称平台“吃相难看”。



视屏平台VIP付费点播引热议

央视网日前发文表示：“会员只免前端广告，热播大剧基本都有中插的硬广软广、套餐期满多默认勾选自动续费……有此种种不堪前科，还不识相地鼓捣出个50块钱超前点播，不犯众怒才怪。这是游戏里常见套路，充值无底洞，培育人民币玩家。但真正优质平台服务，不该如此贪得无厌、吃相难看。”



网腾讯视频和爱奇艺高管回应

对此，今日腾讯视频和爱奇艺两大视频平台方面纷纷回应。腾讯视频副总裁王娟表示：“对会员的消费心理不够体贴，未来将进一步优化并提升会员的服务体验。”此前，有知情人士透露《陈情令》剧集的收费点播帮视频平台赚了7千万，这种“低投资高收入”的营收方式，怪不得众多视频平台纷纷跟进。

随后，爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹也回应称：“视频平台的内容在越来越多元，用户的需求也变得更多元。我们的初衷是想满足用户更多元的内容需求，但可能没太做好，未来希望能更多考虑到用户的心理，做好排播的设计和告知工作。”【7348635】

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