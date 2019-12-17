中关村在线消息：北京时间12月17日消息，昨天晚间，各大媒体纷纷报道联想控股股份有限公司董事长，联想集团创始人柳传志即将于12月18日宣布退休。随后，联想官方对此事进行了回应。联想方面表示关于上市公司的任何需披露事宜，均请以公司公告为准。



联想官方回应柳传志卸任 以公司公告为准

今年早些时候，就有传闻表示柳传志有退休的想法。目前有知情人士透露，联想控股可能在明天盘后正式发布公告。柳传志卸任之后，总裁朱立南很有可能也会宣布卸任。之后，联想控股将会交给联想控股高级副总裁兼首席财务官宁旻为首的年轻管理团队。

柳传志，男，汉族，中共党员，1944年4月出生于江苏镇江，联想控股股份有限公司董事长，联想集团创始人。

柳传志1966年毕业于西安军事电讯工程学院，毕业后任职于国防科工委十院十所和中国科学院计算技术研究所从事科学研究工作，北京计算机新技术发展公司（联想集团前身）创始人之一。1988年创建香港联想。1997年北京联想与香港联想合并，柳传志出任联想集团主席。2004年柳传志辞去联想集团董事长职务。2009年9月柳传志重新出任联想集团董事长。2011年11月2日联想集团宣布柳传志卸任董事会主席，担任联想集团名誉董事长。

2018年10月，柳传志被中央统战部、全国工商联推荐为改革开放40年百名杰出民营企业家。2018年12月，党中央、国务院授予柳传志同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章。 2019年10月19日，入选2019福布斯年度商业人物之跨国经营商业领袖名单。

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