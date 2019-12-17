中关村在线消息：据悉，英特尔公司今日宣布，已经以约20亿美元的价格收购了以色列人工智能AI芯片制造商Habana Labs。



英特尔20亿美元收购AI芯片制造商HABANA实验室

英特尔表示，该交易完成后，Habana Labs仍将作为一个独立的业务部门，并将继续由其当前的管理团队领导，向英特尔的数据平台事业部汇报工作。

Habana Labs董事长阿维格多·威伦茨已同意担任该业务部门以及英特尔的高级顾问，Habana Labs总部将继续设在以色列。

英特尔在一份声明中称，这比交易将强化英特尔的人工智能解决方案，进一步推动公司在新生的、快速增长的AI硅市场的努力。英特尔预计，2024年该市场规模将超过250亿美元。

英特尔的AI战略基于这样一种信念，即利用AI的力量来改善业务成果，这需要广泛的技术组合，硬件和软件，以及全面的生态系统支持。

英特尔AI解决方案正在帮助客户将数据转化为业务价值，并为公司带来有意义的收入。今年，英特尔预计AI驱动的营收将超过35亿美元，同比增长20%以上。

本月初，英特尔与Habana Labs谈判，计划以10亿美元至20亿美元的价格收购后者。如果这笔交易得以通过，它将成为英特尔在以色列的第二大收购案。【7348486】

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