中关村在线消息：北京时间12月17日消息，今年苹果推出了Apple Arcade游戏订阅服务。不过，这项订阅服务只有4.99美元/月的订阅选项。现在，苹果更新了Apple Arcade的订阅政策，推出了年费付费。



苹果Apple Arcade服务更新 加入年订阅选项

根据苹果推出的年费会员，几个主要市场的价格分别为49.99美元/年、59.99加元/年、49.99英镑/年、49.99欧元/年。值得一提的是，新用户一直可以免费试用Apple Arcade1个月，也就是49.99美元可以使用13个月。

Apple Arcade是苹果服务推广的关键产品。苹果希望向iPhone用户销售订阅服务，以提高利润，并使其iPhone对客户更具吸引力。

Apple Arcade 的亮点在于无广告、无内购、iDevice 全设备支持。目前已在 Apple Arcade 上线的游戏超过 60 款，多以单机、解密类为主，《海之号角 2》是少数的主机级别的游戏。根据苹果官方的宣传，今年秋天其游戏数量将超过 100 款，部分游戏支持手柄。

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