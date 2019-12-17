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    外媒调研：AirPods是消费者想要的礼物

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，投行Evercore的内部调查显示，在假日季消费者最想要的礼物清单中，苹果公司的产品占了很大一部分。

    外媒调研：AirPods是消费者最想要的礼物
    外媒调研：AirPods是消费者最想要的礼物

    调查显示，AirPods占据榜首，iPhone位居第三。 超过80%的受访者表示倾向于购买iPhone。

    在调查的“必须拥有”产品中，苹果公司的产品占35%以上。Evercore维持苹果跑赢大盘的评级和305美元的目标价。

    苹果股价周一续刷历史高位，现涨2%，市值达1.26万亿美元。苹果股价今年以来已经飙升，到目前为止已经上涨了77%。

    Cleveland Research此前对苹果未来两年的股价上涨感到乐观，这得益于强劲的iPhone收入和其快速增长的可穿戴设备业务。

    报告称：“我们提高了苹果公司的收入预期，以反映iPhone、服务业务和其他产品的强劲势头，并且我们继续看到苹果股价进一步上涨的潜力。”苹果供应链的联系人指出，整个假日季销售势头良好。【7348476】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7348476.html report 768 中关村在线消息：近日据外媒报道，投行Evercore的内部调查显示，在假日季消费者最想要的礼物清单中，苹果公司的产品占了很大一部分。外媒调研：AirPods是消费者最想要的礼物调查显示，AirPods占据榜首，iPhone位居第三。 超过80%的受访者表示倾向于购买iPhone。在调查的...
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