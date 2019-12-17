外媒调研：AirPods是消费者想要的礼物

中关村在线消息：近日据外媒报道，投行Evercore的内部调查显示，在假日季消费者最想要的礼物清单中，苹果公司的产品占了很大一部分。



外媒调研：AirPods是消费者最想要的礼物

调查显示，AirPods占据榜首，iPhone位居第三。 超过80%的受访者表示倾向于购买iPhone。

在调查的“必须拥有”产品中，苹果公司的产品占35%以上。Evercore维持苹果跑赢大盘的评级和305美元的目标价。

苹果股价周一续刷历史高位，现涨2%，市值达1.26万亿美元。苹果股价今年以来已经飙升，到目前为止已经上涨了77%。

Cleveland Research此前对苹果未来两年的股价上涨感到乐观，这得益于强劲的iPhone收入和其快速增长的可穿戴设备业务。

报告称：“我们提高了苹果公司的收入预期，以反映iPhone、服务业务和其他产品的强劲势头，并且我们继续看到苹果股价进一步上涨的潜力。”苹果供应链的联系人指出，整个假日季销售势头良好。【7348476】

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