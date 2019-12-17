中关村在线消息：据悉，微软在今日发布了Windows 10 Build 19536版本更新，本次版本更新主要对可选驱动进行调整，并重新发布了增强版韩文输入法，优化Family群组设置。



















Win10 19536发布 可选驱动更新 优化Family群组

Windows 10 Build 19536版本更新内容：



可选驱动更新：微软依然致力于为用户提供统一的所有可用的可选更新（包括驱动程序、功能更新和月度非安全质量更新）。在检测到可选更新之后，它们将出现在“设置”>“更新和安全性”>“ Windows Update”>“查看可选更新”下。

对于驱动程序，您不再需要浏览设备管理器以查找要更新的特定设备。 Windows Update会自动使您的驱动程序保持最新状态，但是如果用户在使用过程中遇到问题，则可以选择其中的一种可选驱动程序。



重新发布升级后的韩文输入法：在Windows 10 19H1版本开发过程中，在改进Windows系统中的打字体验过程中微软升级了韩文输入法。根据用户的反馈，微软决定并不随19H1一起发布，而是继续进行打磨。在Build 19528版本更新中，微软重新发布了升级后的输入法，使其可以更好地与各种应用程序配合使用。

本次更新最明显的改进

对于那些熟悉韩文输入的用户，在使用Hanja进行输入的时候，微软将会提供新的候选窗口，该窗口使用现代控件和更清晰的字体：

新的输入法优化了算法，用于在使用触摸键盘编写韩语时进行文本预测。文字建议现在应该更加准确，并且与您所写的内容相关。

家庭组设置：微软具备诸多跨平台（例如Windows，Xbox和Android）的家庭功能。在Windows系统上，您可以为家人进行各种设置，例如屏幕时间限制，内容过滤器，让孩子在购买之前询问，甚至可以通过共享的家庭日历，OneNote和Office 365 Home订阅来保持生活井井有条。如果您与家人共享设备，充分利用上述功能可以很容易在家人组中设置他们的帐户。

在本次版本更新中，微软希望帮助客户设置其设备，以供家庭中的多个人使用。尽管微软并未为此版本发布ISO，但是某些选择重置PC的Insider人员可能会在安装过程中看到一个屏幕，询问谁可以使用该设备。如果他们选择“我家中的人”，我们将帮助他们在进入桌面后在家庭组中进行设置，以便他们开始使用所有功能。

Your Phone应用改进：照片功能已经得到强化，用户可以查看和交互近期的2000张照片。微软现在可以处理手机端的大量照片了。在此之前Your Phone用户只能访问近期25张照片。

此外通过Your Phone Photos功能，用户不需要通过给自己账号发送电子邮件方式来收发照片。只需要简单拍摄一张照片，在PC端就能立即看到。当您需要在电子邮件，纸张或演示文稿中添加最新图像时，只需拖放即可。您也可以方便地与家人或朋友共享它，或者直接在图像上单击鼠标右键将其直接保存到PC中。

Phone Screen功能支持手写笔输入：除了支持键盘、鼠标和触控之外，用户还可以使用兼容的手写笔在任意支持触控屏幕的Windows 10设备上进行输入，和Phone Screen会话中的手机移动应用进行交互。

利用支持压力感应功能的应用程序，就像使用手机的触控笔一样利用笔的压力感应功能进行绘图和书写。您还可以将鼠标悬停在按钮上，并且可以区分笔和手指的触摸。此功能适用于Windows 10 October 2018 Update或更高版本上的Windows 10预览版，并且需要与 Phone Screen 兼容的设备。

手写笔要求：

Your Phone应用版本在1.19102.500.0及更高

Phone screen兼容设备

通话现面向所有用户开放：在允许PC端操控手机端之后，今天微软宣布手机通话功能正式上线，意味着用户可以直接在PC端接听、拨打手机上的电话。

（文中图片来自微软）



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