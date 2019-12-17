中关村在线消息：近日据外媒报道称，苹果已经为 AirPods 和 AirPods Pro 推出了编号为 2C54 的新版固件，这次也是苹果首次将两个不同版本的无线耳机组合到一起更新，而不是分别提供。



苹果再为AirPods和AirPods Pro推出2C54新固件

更新过程正在陆续自动进行，但目前尚不清楚都修复了哪些问题、或增强了哪些功能。作为 AirPods Pro 的第二个固件更新，上一次内部版本号 2B588还是在 11 月 14 日，且并不适用于初代 AirPods 。

据外媒猜测，新版固件可能引入了苹果生态系统和其它操作系统的兼容性增强，以及一定的性能改进。

无论是初代 AirPods，还是今年新推出的 AirPods Pro 无线耳机的用户，都可以在后台完成更新， 一旦与 iPhone 或 iPad 连接，更新就会自动启动。

苹果未提供单独的固件更新机制，但可前往“设置”应用检查当前的固件版本，然后点击“常规 -> 关于 -> AirPods”。

更新过程需要将 AirPods 放入随行充电盒，且附件要在 iOS 设备的可访问范围内。【7348460】

（文中图片来自互联网）

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