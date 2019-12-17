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    微软高管宣布：Xbox Series X兼容所有XboxOne游戏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，XBOX部门负责人Phil Spencer对游戏媒体表示，微软会避免这个问题，Xbox Series X将在上市的第一天就向后兼容所有Xbox One游戏。

    微软高管宣布：XboxSeriesX兼容所有XboxOne游戏
    微软高管宣布：XboxSeriesX兼容所有XboxOne游戏

    Xbox Series X性能强悍，官方宣称是Xbox One X的四倍，最高可输出4K 120FPS游戏或8K分辨率，运行速度空前。

    Xbox Series X搭载AMD Zen 2架构8核CPU和RDNA架构GPU，其中CPU是一颗8核3.6GHz 7nm处理器，GPU为Navi核心，单精度浮点达到12TFlops。整机RAM 16GB，其中13GB分配给游戏，3GB用于承载OS层。

    考虑到上一代XBOX游戏主机搭载的同样是X86架构芯片，也同样是AMD的处理器，Xbox Series X向后兼容的难度并不大，而且这对于XBOX老玩家而言也是一个相当吸引人的卖点。

    上周，微软在TGA颁奖典礼上突然公布了下一代XBOX游戏主机——Xbox Series X宣传片，带来了不小的惊喜。但随着新主机而来的还有新的忧虑，护航阵容太少没有游戏玩，国行Switch也面临着相似的困境。【7348336】

    （文中图片来自互联网）

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