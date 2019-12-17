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    一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日一加CEO刘作虎在微博上透露，确认一加公司将在CES 2020期间举办特别活动，推出一款名为OnePlus Concept One的概念机。

    一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发
    一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发

    一加官方表示，CES 2020特别活动的主角是“一加首款概念机OnePlus Concept One”。而活动是将于2020年1月7日至1月10日在拉斯维加斯的Wynn度假村举行。

    在官方预告片中，一加也提到了几个关键词“可变的设计、可变的未来”。似乎是在暗示一加OnePlus Concept One概念机在设计上将会采用时下流行的可折叠屏设计。

    遗憾的是当前关于一加首款概念机的细节还不得而知，但从当前的技术趋势看，OnePlus Concept One将会支持屏下摄像头、100W超级快充、全屏指纹识别等等。当然双模5G网络支持自然也不能落下。

    一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发
    一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发

    最后刘作虎也通过微博预热：一加六周年之际，OnePlus Concept One 面向未来，为未来和你而来。【7348332

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发http://news.zol.com.cn/734/7348332.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7348332.html report 789 中关村在线消息：今日一加CEO刘作虎在微博上透露，确认一加公司将在CES 2020期间举办特别活动，推出一款名为OnePlus Concept One的概念机。一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发一加官方表示，CES 2020特别活动的主角是“一加首款概念机OnePlus Concept One”。而活动...
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