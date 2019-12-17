中关村在线消息：今日一加CEO刘作虎在微博上透露，确认一加公司将在CES 2020期间举办特别活动，推出一款名为OnePlus Concept One的概念机。



一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发

一加官方表示，CES 2020特别活动的主角是“一加首款概念机OnePlus Concept One”。而活动是将于2020年1月7日至1月10日在拉斯维加斯的Wynn度假村举行。

在官方预告片中，一加也提到了几个关键词“可变的设计、可变的未来”。似乎是在暗示一加OnePlus Concept One概念机在设计上将会采用时下流行的可折叠屏设计。

遗憾的是当前关于一加首款概念机的细节还不得而知，但从当前的技术趋势看，OnePlus Concept One将会支持屏下摄像头、100W超级快充、全屏指纹识别等等。当然双模5G网络支持自然也不能落下。



一加概念机Concept One曝光 明年1月7日发

最后刘作虎也通过微博预热：一加六周年之际，OnePlus Concept One 面向未来，为未来和你而来。【7348332】

（文中图片来自互联网）

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