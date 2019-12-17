中关村在线消息：今日据悉，芬兰Varjo公司宣布了代号为“Varjo Workspace”的全新 2D / 3D 沉浸式 UI，以方便任何人在 VR / AR 环境中使用 Windows 桌面应用程序和 3D 软件。



Varjo让用户在VR/XR环境下有不同的Windows体验

作为一家芬兰初创企业，Varjo 致力于为用户带来基于 VR / AR / XR 环境下的设备计算与软件体验。用户可在真实、虚拟和混合现实模式之间自由切换。

Varjo Workspace可让用户配置使用无限多个“显示器区域”，并在 2D 和 3D 世界中同时工作。

作为 Varjo 未来计算愿景的重要组成部分，专业用户可在其中调整界面的大小，甚至无需摘下头戴式装置，即可体验和修改他们的 3D 模型。

与其它 VR 解决方案不同，Varjo 主要面向专业高端市场，且其 XR-1 开发者套件的分辨能力超过了每度 60 像素，是常规产品的 20 倍以上。

硬件本体的售价为 9995 美元（69886 RMB），软件和支持服务的成本的报价为 1995 美元（13949 RMB）。Varjo 联合创始人兼首席产品官 Urho Konttori 表示：

Varjo Workspace 展示了未来专业人士能够如何与计算机交互，并获得与其它沉浸式计算 UI 不同的体验。

集成了当前使用 2D 专业应用程序的使用方式，通过 Varjo 的 XR-1 开发者套件实现所有增强功能。

Varjo 也是目前唯一在 VR 和 XR 中均具有逼真的视觉保真度、完美的色彩准确性、以及控制力的产品制造商。

XR-1 和 Varjo Workspace可让用户可实现即时迭代和更快速的 2D / 3D 工作流程，极大地扩展了混合现实对专业人士的价值。【7348328】

（文中图片来自互联网）

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