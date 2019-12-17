早报：英特尔收购芯片公司 朝鲜掀起扫码支付热潮

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

朝鲜似乎正在一步步融入世界，他们也掀起了扫码支付的风潮。



购物网站之后 朝鲜开始刮起扫码支付风潮





据韩联社报道，朝鲜杂志《千里马》10月刊消息称，朝鲜在引进二维码支付，并积极宣传和使用二维码扫码支付方式。据介绍，朝鲜目前正在同时使用条形码和二维码，而可以记载更多信息并拥有纠错功能的二维码具有明显优势。

英特尔再次开启了他们的收购之路，这次他们收购的是一个AI芯片制造商。



英特尔宣布收购HABANA实验室：总价值20亿美元





据外媒报道，英特尔公司昨天晚间宣布，已经以约20亿美元的价格收购了以色列人工智能（AI）芯片制造商Habana Labs。英特尔在一份声明中称，这比交易将强化英特尔的人工智能解决方案，进一步推动公司在新生的、快速增长的AI硅市场的努力。英特尔预计，2024年该市场规模将超过250亿美元。

尽管之前取消了微信和QQ邮箱中的漂流瓶，但腾讯最近还是希望可以在匿名社交领域进行尝试。

腾讯上线匿名社交工具 神似漂流瓶





据Tech星球报道，近日腾讯推出了一款全新匿名情感社交产品“灯遇交友”，产品定位是采用匿名的方式去记录内心真实的情感聊天产品，其核心玩法很像是放大了微信、QQ、QQ邮箱都下线的漂流瓶功能。

三星近期正在积极推近Galaxy S11的研发，而电池容量成为了他们提升的重点。

三星S11电池将由LG供应 容量为5000mAh





据phonearena报道，此前，韩国SafetyKorea认证信息显示，三星Galaxy S11+将采用容量为5000mAh的电池。近期有业内人士透露，三星S11+的5000mAh电池将由LG化学（LG Chem）提供，这也是LG系电池首次用于三星S系列智能手机，同时这意味着三星方面对LG为三星Note 10生产的电池感到满意。

小鹏汽车近期尽管遭遇了一些困境，公司董事长何小鹏还是对行业充满乐观。



何小鹏谈新能源电动车退补 是非常好的时机





在12月16日下午举行的第十届全球新能源汽车大会上，小鹏汽车董事长何小鹏谈到电动车退补，他认为这是非常好的时机。“我在去年初就一直在这样呼吁，我认为补贴退出导致了新能源汽车在中国变成更多低端车，我们需要好的品牌，好的技术，我们需要把智能电动汽车做好做高，从中国走向全球。”

Uber前任CEO卡兰尼克最近就在做一件事，那就是抛售Uber股票。



Uber股票解禁后 前CEO卡兰尼克已抛售21亿美元





据外媒报道，Uber联合创始人特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）本月又抛售了3.5亿美元的股票，自11月6日股票禁售期结束以来，他已抛售逾21亿美元的Uber股票。彭博社数据显示，目前今年43岁的卡兰尼克所持Uber的剩余股份约占其30亿美元财富的1/5，低于锁定前的约75%。

最近几年里，亚马逊一直在努力发展自己的物流业务，现在已经初具规模。

亚马逊物流业务增长迅速 半数包裹自己解决





据外媒报道，美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley)最新发布的报告估计，亚马逊的物流业务在过去十年里始终在稳步增长，现在其在美国半数以上的包裹可以自己完成递送。这意味着，亚马逊正在加快推进建设自有的完整物流链。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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