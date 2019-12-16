中关村在线消息：今日vivo召开发布会，正式推出了X30系列手机。该机将全系首发搭载三星Exynos 980处理器，支持NSA和SA 5G双模。并且上市时提供包括秘银、绯云、曜石三种配色供消费者选择。





首发三星Exynos980处理器

vivo介绍，X30全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，而Exynos 980采用的是最新的A77架构，相比上一代的A76性能提升20% 。





与此同时，vivo X30支持SA&NSA双模组网，4G-5G 双连接状态下，理论峰值下载速率可达3.55Gbps。

vivo X30系列采用了超小孔XDR屏，有1200nit局部峰值亮度，最新发光材料配合P3色域，画面绚丽又降低屏幕功耗；200万比1超高对比度，让画面更加逼真清晰。同时X30系列将采用独家定制的超小孔极点屏，开孔孔径仅为2.98mm，却装下了一颗3200万像素的摄像头，充分满足你前置拍照体验。





影像能力方面，vivo X30系列采用了后置四摄方案，分别搭载6400万超清主摄，拥有广泛适用性及优秀的夜景表现；800万像素的广角微距镜头，以及1300万像素潜望式超远摄方案，和一颗定制的50mm焦段专业人像镜头，拥有F2.0大光圈，搭配拥有最高3200万像素的三星GD1传感器。





其他方面，vivo X30系列采用GX代光学屏幕指纹方案，相比上一代产品感光面积提升61%，解锁时间仅需0.29秒，一触即开。vivo X30系列采用4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge的黄金组合。

vivo正式发布Funtouch OS10系统





与此同时，vivo还正式发布了Funtouch OS10系统，vivo称在全新发布的Funtouch OS 10中，搭载了基于系统底层推出的vivo进程守护技术。它可以持续对第三方进程做异常清理，让系统更流畅。在实际应用中，第三方应用卡死率降低80%。



Funtouch OS 10在设计上秉持本源设计理念，重绘桌面图标，让你在直觉上就能清晰分辨每个应用，内外感知一致。此外，官方采用更克制的色彩、更优美的线条和更有韵律感的节奏，带来了全新的系统动效，在不同的场景下拥有更多的选择。





在动画效果方面，vivo与艺术家Roman联合打造的动态壁纸，让开屏的瞬间更具艺术感和互动感，熄屏后的感观熄屏时钟会随着时间变化，带来更美好的视觉体验。

Funtouch OS 10还新增收藏磁钉功能，它能将你想看的文章、视频，双指一按便悬浮收藏在屏幕侧边，随时随地轻松调出。





Funtouch OS 10的应用共享功能，可以将你正在观看的视频一键同步分享到对方手机上，还可以将应用交给对方操控，让你与朋友共享世间美好。

售价以及上市信息





vivo X30 8GB+128GB版售价3298元，8GB+256GB版售价3598元，X30 Pro 8GB+128GB售价3998元，8GB+256GB版售价4298元。





vivo X30 Pro将于12月24日正式发售，vivo X30 Pro 8GB+256GB版本、X30 8GB+128GB版本将于12月28日发售，X30 8GB+256GB版本开售时间待定。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：售价3298元起 vivo X30系列正式发布支持双模5G http://news.zol.com.cn/734/7348182.html