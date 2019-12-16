晚报：库克谈2030年的苹果 支付宝10亿补贴春运

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

《王者荣耀》体验服上线注销功能 一键清空账号





据游戏博主@手游娘介绍，《王者荣耀》体验服在最近的一次更新中，新增了游戏账号注销功能，玩家点击“设置”中的“账号注销”按钮后，会弹出“游戏账号注销功能需要在您当前游戏角色离线时进行，点击确定后将退出登录并前往账号注销。”窗口。

Z点评：账号注销，这从侧面上保护了大多数人的隐私权益。

Windows 10 Mobile停至支持延期至明年1月14日





前段时间，微软宣布将于12月10日最后一次向Windows 10 Mobile手机系统推送更新，并将正式停止对该系统的技术支持。不过，根据外媒的最新报道，微软悄悄的将这一日期延期至2020年1月14日。

Z点评：Windows 10 Mobile，还会再多陪我们一段时间。

中兴天机Axon 10s Pro正式公布 首款骁龙865旗舰





日前，中兴手机官微在微博发文透露将推出新一代旗舰5G手机——天机Axon10s Pro。刚刚，官方发布公告正式公布该机搭载的全新配置和技术，并表示该机将于明年年初上市开售。

中兴天机Axon 10s Pro 5G在保留前代产品外观的基础上，升级了高通最新的骁龙865处理器，支持SA/NSA双模、最新Wi-Fi 6标准，配备了RAM LPDDR5、ROM UFS3.0，性能进阶更为强劲。

Z点评：作为国内第一款5G手机，中兴这次或许又给我们带来了惊喜。

Disney+首月获400万用户 获得5500万美元收入





据Sensor Tower发布的数据显示，迪士尼的流媒体平台Disney+自五个地区上市以来，App Store和Google Play上安装量已经达到了2800万次，并借此获得了5500万美元总收入。值得一提的是，HBO Now 首月用户为83.5万，Disney+的400万用户是其5倍。

Z点评：迪士尼凭借其优厚的资源库，成为了视频流媒体最大玩家。



支付宝宣布为春运补贴10亿 火车票花呗分期免息





据中国铁路官方消息，从12月12日起正式开售春运期间火车票，春运车票开售首日全国铁路共售出车票1256.1万张。支付宝今日正式宣布，今年春运车票订单可通过花呗免息分期。只要是价格在100-2000元之间的车票订单，都可以选择三期分期付款，手续费全免。

Z点评：支付宝的这次活动，体现了他们想在出行市场进一步深耕的决心。



库克谈2030年的苹果：与现在没什么区别





最近苹果公司CEO蒂姆·库克对亚洲多个国家进行了访问。在泰国时有人问到了库克对于未来苹果的期待，库克表示2030年的时候，苹果和今天或许也不会有什么差别，都是为了用户在做好产品。

Z点评：库克对于苹果预期的平常心，其实非常难得。



Uber计划出售印度外卖业务 进一步削减成本





尽管在过去的一段时间里，UberEats外卖业务已经成为了Uber公司的一个业务增长点，不过似乎他们也遇到了麻烦。近期Uber公司计划出售印度地区送餐业务。一些知情人士表示，印度地区的UberEats外卖业务估值约为4亿美元，印度当地企业Zomato有意接手这部分业务。

Z点评：尽管换了CEO，Uber似乎还是没什么变化。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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