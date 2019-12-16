《王者荣耀》体验服上线注销功能 一键清空账号

中关村在线消息：近几年，《王者荣耀》无疑是腾讯旗下最火热的手游，其玩家覆盖了多个年龄段。但其火热的同时也带来了一些较为负面的影响，许多玩家沉迷游戏耽误学业、事业，甚至影响身体健康。近日，《王者荣耀》在体验服新增了一项注销账号的功能。



《王者荣耀》体验服上线账号注销功能

根据游戏博主@手游娘介绍，《王者荣耀》体验服在最近的一次更新中，新增了游戏账号注销功能，玩家点击“设置”中的“账号注销”按钮后，会弹出“游戏账号注销功能需要在您当前游戏角色离线时进行，点击确定后将退出登录并前往账号注销。”窗口。



注销账号需要满足6项条件

随后，即可根据官方介绍一步步进行账号注销，不过想要使用注销账号功能还需要同时满足6项条件，具体如下：

1、账号需要处于安全状态，最近两周内无开启二级密码、免密操作等敏感操作，账号为正常使用中且无被封被盗的风险。

2、游戏收益已结清或得到妥善处理：包括但不限于点券、钻石、金币、道具、会员权益等收益。请妥善处理，若未处理，视为自动放弃。

3、账号无未完成状态的订单：包括充值点券、钻石、金币、购买和消费英雄、皮肤、道具、周边商店等。

4、如存在战队关系、小队关系，需退出战队及保证小队仅有该角色一人。

5、账号无任何纠纷：包括投诉举报、被投诉举报、仲裁、诉讼等纠纷。

6、角色已经离线，且已经退出游戏。

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