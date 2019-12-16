Windows 10 Mobile停至支持延期至明年1月14日

中关村在线消息：前段时间，微软宣布将于12月10日最后一次向Windows 10 Mobile手机系统推送更新，并将正式停止对该系统的技术支持。不过，根据外媒的最新报道，微软悄悄的将这一日期延期至2020年1月14日。



Windows 10 Mobile停止支持延期

据了解，Windows 10 Mobile最后一个发行版本是2017年10月份的v1709，最后一款采用Windows 10 Mobile系统的“重要”手机是惠普Elite x3，于2016年9月发布。微软早已经放弃了其移动操作系统，没有任何计划恢复它，甚至双屏设备微软Duo都将运行Android系统。



微软正式退出移动操作系统市场

微软Office应用战略高级产品营销经理比尔·多尔(Bill Doll)表示：“由于缺乏安全更新，我们强烈建议，如果你想在手机上使用Office，可以在iOS或Android手机上过渡到最新的微软Office应用。”【7347759】

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