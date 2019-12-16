中兴天机Axon 10s Pro正式公布 首款骁龙865旗舰

中关村在线消息：日前，中兴手机官微在微博发文透露将推出新一代旗舰5G手机——天机Axon10s Pro。刚刚，官方发布公告正式公布该机搭载的全新配置和技术，并表示该机将于明年年初上市开售。



中兴天机Axon 10s Pro 5G正式公布

据官方介绍，中兴天机Axon 10s Pro 5G在保留前代产品外观的基础上，升级了高通最新的骁龙865处理器，支持SA/NSA双模、最新Wi-Fi 6标准，配备了RAM LPDDR5、ROM UFS3.0，性能进阶更为强劲。



中兴天机Axon 10s Pro配备了全新的系统和AI引擎

此外，中兴天机Axon 10s Pro 5G还内置了基于Android Q的全新操作系统MiFavor 10，从UI设计、续航、AI智能等方面做了全面升级。搭配自研新一代全场景AI引擎Z-Booster2.0，通过AI算法对系统资源智能调配，针对游戏和多任务场景深度加速和优化，达到启动快、画质优、不卡顿、低时延的顺畅体验，将新机性能发挥至极致。



中兴天机Axon10s Pro真机

其他方面，中兴天机Axon 10s Pro正面依然采用了6.47英寸FHD+AMOLED曲面水滴屏；机身内置了4000mAh电池；背部采用双曲面3D玻璃设计，后置三摄位于机身左上角，规格分别为4800万像素主摄+2000万像素广角+800万像素长焦镜头。【7347539】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中兴天机Axon 10s Pro正式公布 首款骁龙865旗舰http://news.zol.com.cn/734/7347539.html