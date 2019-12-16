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    Disney+首月获400万用户 获得5500万美元收入

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月16日消息，据Sensor Tower发布的数据显示，迪士尼的流媒体平台Disney+自五个地区上市以来，App Store和Google Play上安装量已经达到了2800万次，并借此获得了5500万美元总收入。

    Disney+首月获400万用户 获得5500万美元收入
    Disney+首月获400万用户 获得5500万美元收入

    Sensor Tower提到，Disney+是2012年以来移动端上成绩最好的视频流媒体产品。即便Netflix和Hulu是在2012年之前推出，但Disney+同样超越了他。值得一提的是，HBO Now 首月用户为83.5万，Disney+的400万用户是其5倍。

    迪士尼首席执行官鲍勃·伊格尔此前在接受采访时，被问及苹果和其他竞争对手的流媒体服务低价竞争策略，他表示并不担心。他说：“我们并不太担心定价方面的竞争，因为我们有自己独特的产品。我们与现有的任何其他流媒体服务都截然不同。”

    （本文图片来自互联网）

    （7347532）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7347532.html report 685 中关村在线消息：北京时间12月16日消息，据Sensor Tower发布的数据显示，迪士尼的流媒体平台Disney+自五个地区上市以来，App Store和Google Play上安装量已经达到了2800万次，并借此获得了5500万美元总收入。Disney+首月获400万用户 获得5500万美元收入Sensor Tower提到...
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