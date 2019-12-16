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    库克谈2030年的苹果：与现在没什么区别

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月16日消息，最近苹果公司CEO蒂姆·库克对亚洲多个国家进行了访问。在泰国时有人问到了库克对于未来苹果的期待，库克表示2030年的时候，苹果和今天或许也不会有什么差别，都是为了用户在做好产品。

    库克谈2030年的苹果：与现在没什么区别
    库克谈2030年的苹果：与现在没什么区别

    库克表示，苹果主要的目标就是一直致力于推出能够丰富消费者生活的产品。如果产品是最好的但对丰富人们生活无益，苹果就不会推出他。尽管苹果的产品线越来越扩张，但是库克更希望能够越做越精，消费者也正是因为这种理念才看中了苹果。

    此前在接受日本经济新闻采访时，库克表示，智能手机市场还没有达到顶峰，未来还会有进步空间。“公司的精神和基因在创新方面从未如此强大过。产品线从未如此强大过。”库克继续说道：“他相信苹果对人类最大的贡献将会是健康，这在之前他已经说过很多次。他特别指出，苹果手表的心电图功能就是苹果进步的证据。”

    库克还谈到了竞争和垄断，他表示，苹果比地球上任何一家公司都拥有更多的竞争者。不过苹果目前正面临着来自美国和欧洲监管机构对其App Store政策的调查，指控称苹果对第三方应用开发商拥有不公平的优势。

    “如果不被滥用，垄断本身并不是坏事，”库克说道，不过于此同时他坚称苹果在任何领域都不存在垄断现象。“这些公司面临的问题是，他们是否滥用了权力？这是监管机构要瞎的决定而不是我。”

    （本文图片来自互联网）

    （7347492）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7347492.html report 1151 中关村在线消息：北京时间12月16日消息，最近苹果公司CEO蒂姆·库克对亚洲多个国家进行了访问。在泰国时有人问到了库克对于未来苹果的期待，库克表示2030年的时候，苹果和今天或许也不会有什么差别，都是为了用户在做好产品。库克谈2030年的苹果：与现在没什么区别库克表...
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