外媒：索尼PS5明年12月4日开售 约4400元起售

中关村在线消息：前段时间，索尼官方确认新一代游戏主机PlayStation 5将于2020年Q4上市，但并未公布具体的发售日期。近日，有日本媒体爆料称该机将于2020年12月4日正式开售，起售价为69800日元（约为4400元人民币）。



索尼PS5发售日期、售价曝光

据此前消息，索尼PlayStation 5这次在性能上将会有更强的提升，其将确定搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。从目前已经公布的信息显示，PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等。



索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手

此外，还有消息称索尼会在PlayStation5主机内集成一个人工智能游戏助手，来帮助玩家来进行游戏。通过这样的游戏助手，玩家们可以在PS5上直接获取有关游戏内容的信息，助手将还能够解释游戏目标或某一项目的位置，并能帮助玩家从网络上提取相关信息。【7347449】

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