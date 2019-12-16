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    彻底凉了！波音将进一步减产或停产737 MAX

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月16日消息，据外媒消息，近期有消息指出波音公司计划放弃在今年给他们惹出大麻烦的波音737 MAX飞机。波音公司正在考虑暂停或进一步削减其737MAX客机的产量，主要还是因为系统依旧不稳定。

    彻底凉了！波音将进一步减产或停产737 MAX
    彻底凉了！波音将进一步减产或停产737 MAX

    上周末波音公司在芝加哥举行了波音737MAX的相关会议，最早可能在美国时间周一做出最终的决定。美国联邦航空管理局（FAA）局长史蒂夫·尼克森11日在国会作证时表示，不会在年底前批准波音737MAX客机复飞。

    此前民航局综合司司长刘鲁颂在出席新闻发布会时被问到有关波音737MAX何时复飞的相关问题。刘鲁颂表示，民航局针对波音737MAX复飞的三原则并没有改变。只要符合相关原则，波音737MAX即可复飞。

    刘鲁颂表示，民航局复飞的三个原则分别为：要查明飞机设计的适航符合性；要确保有关安全措施得到贯彻落实；与事故调查结论密切关联。

    （本文图片来自互联网）

    （7347437）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7347437.html report 764 中关村在线消息：北京时间12月16日消息，据外媒消息，近期有消息指出波音公司计划放弃在今年给他们惹出大麻烦的波音737 MAX飞机。波音公司正在考虑暂停或进一步削减其737MAX客机的产量，主要还是因为系统依旧不稳定。彻底凉了！波音将进一步减产或停产737 MAX上周末波音...
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