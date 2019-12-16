上海美罗城Switch官方体验店开业 国内首家

中关村在线消息：上周，由腾讯引进的任天堂Switch国行版正式在国内开售。据知名知名游戏博主@快乐呆呆兽消息，上海罗城Switch官方体验店近日已经正式开张。



上海罗城Switch官方体验店已开张

根据@快乐呆呆兽介绍，上海罗城Switch官方体验店中的店员说这是上海第一家官方授权店，也是国内首家国行Switch官方授权店。虽然店铺整体面积较小，但是配备了多个试玩机器和游戏供用户体验。他表示：“这才是国行switch最大的意义——吸引更多的新鲜血液，让更多人体验到任天堂的魅力。”



上海罗城Switch店中有多台设备可供体验

据了解，Switch国行版开售以来销量表现十分乐观。因此，有国外分析师预计称，任天堂在本财年结束之前将有可能在中国市场售出400万台Switch设备。





该分析师在报告中预测，本财年任天堂Switch硬件在中国的销量可能在200万台到400万台之间，下财年销量将在300万到600万台之间；本财年在中国的软件销量将在600万到1200万套之间，下财年将在1500万至3000万套之间。【7347421】

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