中关村在线消息：近期据悉，北卡罗莱纳州地方议会暗示苹果公司仍可能会来到该地区建设新园区。



北卡罗莱纳州官员暗示苹果有可能建设新园区

在2018年，持续有报道称苹果计划在北卡罗来纳州的罗利、达勒姆和教堂山的“三角研究园”地区建设一个新的园区。现在，在这些计划似乎被取消一年之后，当地官员已经证实苹果确实在那拥有土地。

AppleInsider此前曾报道称，该土地在2018年12月被一家称为“Acute Investments”的投资公司买走。而根据地产契约上列出的Acute Investments代表是当地律师Bruce Thompson--他是苹果等公司的说客。但该公司和州政府都未就此发表评论。

然而北卡罗来纳州商务部长Tony Copeland近日在接受当地电台WRAL采访时表示，韦克县占地281英亩的土地“由苹果公司控制”。北卡罗莱纳州仍将不会透露交易细节，只是声称这是不对诸如吸引公司到该地区的奖励措施等问题发表评论的标准程序。

Copeland表示：“当苹果告诉我们它不再是一个活跃的项目时，我们共同认为该项目没有继续进行的希望，那么我们将发布记录。” 苹果公司没有就为何选择德克萨斯州奥斯汀而不是北卡罗来纳州发表评论，但一年后，当地官员声称该问题可能与泄漏有关。

“苹果及其类似公司对信息泄露非常敏感，”参议院多数党领袖Harry Brown对WRAL表示：“而且有可能一年前这影响了与苹果公司的谈判。”

但是，在2018年的讨论中，也有报道称苹果担心未公开的立法问题。一份报告说，蒂姆·库克和杰夫·威廉姆斯定期收到有关“干预宪法修正案以增强政治影响力”的问题的简报。

同时，并非北卡罗来纳州的每个人都对苹果在那建立一个大型新园区的前景表示欢迎。【7347398】

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