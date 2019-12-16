三星Galaxy S11系列3D渲染图曝光 相机设计确定

中关村在线消息：近段时间，三星Galaxy S11系列的爆料消息层出不穷，目前已经可以确定三星今年将依然推出三款新机，分别是Galaxy S11/S11+/S11e。日前，有外媒曝光了这三款新机的最新3D渲染图。



三星Galaxy S11渲染图

根据图片显示，三星Galaxy S11系列的外观设计基本延续了自家的传统风格，正面采用了类似Note 10系列的居中打孔显示屏，有爆料称其前摄的孔径进一步缩小。虽然Galaxy S11系列采用了Note 10系列相同的屏幕方案，不过机身的设计依然继承了Galaxy S一贯圆润的风格。



三星Galaxy S11和Galaxy S11+

三星Galaxy S11/S11+/S11e三款新机正面的外观设计基本一致，主要的差别集中在机身尺寸和后置相机的方案。综合目前消息来看，Galaxy S11将采用主摄为1.08亿像素的四摄方案，同时还配备了4800万像素长焦镜头+超广角镜头+ToF镜头，而其他两款则在该机的基础上略有增减。



三星Galaxy S11和Galaxy S11e

核心方面，有爆料称三星明年将改变在手机市场对于处理器的策略，以往都是大部分市场使用高通处理器，韩国国内市场采用三星自研的处理器。而明年，三星将会除欧洲以外的市场均改用高通骁龙865处理器。【7347388】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy S11系列3D渲染图曝光 相机设计确定http://news.zol.com.cn/734/7347388.html