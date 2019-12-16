中关村在线消息：近日据悉，索尼去年年底向日本专利局提交，近期获批收录的“携带式相机背心”专利图，概述了适合跑步、铁人三项或者其他极限运动时佩戴的运动相机背心。它非常便携、舒适，并能够为视频拍摄提供稳定。



索尼新运动相机背心专利真实效果图曝光

索尼申请的专利中，除了一系列专利草图之外还提供了两张展示真实佩戴的彩色效果图。这款便携式相机背心采用了独特的外观设计，采用了网状的橡胶材料，即使是佩戴者快速移动也能紧紧的贴合在身体上，并且不会对用户行动产生任何负面影响。

该背心的正面集成了1个小型但高质量的运动相机，而且可以根据需求更换镜头。在专利中展示的彩色效果图中，这个运动相机背心穿在运动衫上。

外媒letsgodigital的编辑细心的发现这是这是运动服品牌Under Armour的T恤。此外上面还出现了DNS的LOGO，这是一家日本运动蛋白产品公司，此外还有Iwaki FC日本足球俱乐部的LOGO。【7347386】

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