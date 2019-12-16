中关村在线消息：北京时间12月16日消息，据外媒报道，尽管在过去的一段时间里，UberEats外卖业务已经成为了Uber公司的一个业务增长点，不过似乎他们也遇到了麻烦。近期Uber公司计划出售印度地区送餐业务。



Uber计划出售印度外卖业务 进一步削减成本

一些知情人士表示，印度地区的UberEats外卖业务估值约为4亿美元，印度当地企业Zomato有意接手这部分业务。如果这笔出售成功，Uber可能会向Zomato投资1.5-2亿美元。这名知情人士还表示，双方的交易很有可能在今年敲定。

此前，Uber公布了无人机的最新外观设计，具备“创新性可旋转的六旋翼设计”，能够更平稳的实现垂直起飞和向前飞行之间的过渡。

可旋转的机翼在飞行汽车原型中比较常见，但是在无人机中则比较少。这个可旋转的六旋翼设计可以平稳起飞和降落，并且通过旋转到前进位置，这种设计能够提高“无人机巡航飞行的速度和效率”。旋转机翼设计有点类似于此前Mark Moore设计的空中的士原型，他是一位美国国家航空航天局资深人士和VTOL领域的专家。

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