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    Uber计划出售印度外卖业务 进一步削减成本

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月16日消息，据外媒报道，尽管在过去的一段时间里，UberEats外卖业务已经成为了Uber公司的一个业务增长点，不过似乎他们也遇到了麻烦。近期Uber公司计划出售印度地区送餐业务。

    Uber计划出售印度外卖业务 进一步削减成本
    Uber计划出售印度外卖业务 进一步削减成本

    一些知情人士表示，印度地区的UberEats外卖业务估值约为4亿美元，印度当地企业Zomato有意接手这部分业务。如果这笔出售成功，Uber可能会向Zomato投资1.5-2亿美元。这名知情人士还表示，双方的交易很有可能在今年敲定。

    此前，Uber公布了无人机的最新外观设计，具备“创新性可旋转的六旋翼设计”，能够更平稳的实现垂直起飞和向前飞行之间的过渡。

    可旋转的机翼在飞行汽车原型中比较常见，但是在无人机中则比较少。这个可旋转的六旋翼设计可以平稳起飞和降落，并且通过旋转到前进位置，这种设计能够提高“无人机巡航飞行的速度和效率”。旋转机翼设计有点类似于此前Mark Moore设计的空中的士原型，他是一位美国国家航空航天局资深人士和VTOL领域的专家。

    （本文图片来自互联网）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7347373.html report 855 中关村在线消息：北京时间12月16日消息，据外媒报道，尽管在过去的一段时间里，UberEats外卖业务已经成为了Uber公司的一个业务增长点，不过似乎他们也遇到了麻烦。近期Uber公司计划出售印度地区送餐业务。Uber计划出售印度外卖业务 进一步削减成本一些知情人士表示，印度...
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