中关村在线消息：近日据悉，谷歌已经通过和圣保罗政府之间的合作，成功启动了Rotas Rurais项目，该项目计划对超过6万平方公里面积进行规划，以便于对生活在该地区的34万居民提供地址。



谷歌RotasRurais项目：帮助百万巴西人添加地址

在将这些居民纳入到新数据库中后，总共将有大约200万巴西公民将会获得医疗、紧急和政府身份证明等服务。

早在2018年谷歌就推出了开源的Plus Codes项目，在不受地理位置偏远、政治动荡或者边境变化等因素影响下，为政府和公民提供自由创建自己地址的能力。

Plus Codes项目对地理位置进行编码并转换成为六位代码，例如 MXQ4+M5 New York就是自由女神像的位置。而本次启动的Rotas Rurais项目，代表了Plus Codes的首次大规模实施。

在该项目的前六个月中，Google将结合Google Earth的卫星图像和Google Maps的其他位置数据，以绘制出指定区域中的所有土路，房屋和农场。

他们将为所有住宅生成Plus Code，将其编译为数据库，然后将其集成到政府服务中。Plus Codes将会作为官方地址，并且会在后续阶段提供给国家机构和私有企业。

圣保罗州长若奥·多里亚表示：“该项目帮助完善了农村地区的整个生态系统，并会逐渐推广到其他农村地区。我们正在大力投资农业综合企业的技术创新，以期为该州的生产者提供世界上最新的技术，而且幸运的是我们取得了成功。”【7347368】

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