Windows Phone8.1应用商店今天关闭

中关村在线消息：近日据悉，Windows Phone 8.1 应用商店于今日，即 2019 年 12 月 16 日正式关闭。使用 Windows Phone 8.1 的 Lumia 手机在这个日期之后仍可继续工作，但无法下载、安装应用以及接收更新。



Windows Phone 8.1 应用商店今天关闭

微软还表示仍将大力支持 iOS 和 Android 端的 Office 应用程序，并强烈建议使用 Windows 移动版的用户尽快过渡到 iOS 或 Android。

Windows 10 移动版早在几年前就已成为将死的平台，其市场份额目前不到 1%。2017 年发布 1709 版本后，便再也没有过更新。去年年底，微软宣布将于 2019 年 12 月 10 日正式停止对 Windows 10 移动版的支持。

微软发布公告补充说，装载 Windows 10 移动版的手机上的 Office 应用程序（包括 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote ）则要延期到 2021 年 1 月 12 日完全终止支持。届时，这些应用程序将不再收到微软的安全更新、非安全修补程序、免费的辅助支持，或在线技术内容更新。

Windows Phone 已经失势，Windows 10 移动版也以失败告终，今年 10 月，Surface Duo 智能手机的推出告示着微软对移动领域显然没有放弃，不过这款双屏折叠手机运行的是 Android 系统，看来微软对 Windows 在移动平台的尝试短期内不会卷土重来了。【7347262】

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