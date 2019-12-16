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    realme Buds Air耳机真机曝光 明日正式推出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：realme官方前段时间公布了旗下首款真无线耳机——realme Buds Air。该产品将于明日正式在海外市场首发，日前有外媒曝光了该机的整机图片。

    realme Buds Air耳机真机曝光 明日正式推出
    realme Buds Air真机曝光

    根据图片显示，realme Buds Air采用了类似苹果AirPods耳机的设计，但是内部设计采用了更加紧凑的方案，整机的体积应该会更小一些，更加方便携带。

    realme Buds Air耳机真机曝光 明日正式推出
    realme Buds Air支持蓝牙5.0

    据此前消息，realme Buds Air真无线耳机支持采用了蓝牙5.0技术，且支持内置Google Assistant语音助手，还拥有触摸式交互系统，可通过触摸耳机完成音乐控制和通话等操作；耳机搭载了12mm驱动单元，拥有黑色、白色和黄色三种配色。

    realme Buds Air真无线耳机价格曝光：约496元，可无线充电
    realme Buds Air售价曝光

    除此之外，realme Buds Air真无线耳机还将拥有无限充电功能，以便于用户能更加便携的补充耳机电量。该产品将于12月17日在印度市场正式推出，根据此前外媒曝光的消息，该产品的印度售价为4999印度卢比（约合人民币496元）。【7347251】

    （本文图片来自网络）

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