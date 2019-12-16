OPPO Reno3系列宣传册曝光 90Hz曲面屏+5G

中关村在线消息：据此前消息，OPPO将于12月26日在杭州国际博览中心召开新品发布会，正式发布OPPO Reno3系列5G手机。近日，有网友曝光了一张线下店中的宣传手册，确认了该系列新机的一些配置。



网曝OPPO Reno3系列官方宣传册

根据图片显示，OPPO Reno3 Pro将支持一体化双模5G网络，拥有视频超级防抖功能，机身厚度仅为7.7mm，同时还拥有90Hz刷新率的高感曲面屏。



OPPO Reno3 Pro 5G入网证件照

据此前消息，OPPO Reno3系列拥有Reno3和Reno3 Pro两个版本，其中Reno3 Pro将将搭载高通骁龙765G处理器；正面采用一块分辨率为2400×1080的6.5英寸打孔屏；背部采用后置四摄方案，规格分别为4800万+1300万+800万+200万像素。

OPPO Reno3正面将采用6.4英寸的AMOLED水滴屏分辨率为2400×1080，位于屏幕中央的前摄为1600万像素；后置相机采用4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素的四摄组合。【7347232】

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