    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    OPPO手机OPPO Reno3 Pro （全网通/5G版）

    OPPO Reno3系列宣传册曝光 90Hz曲面屏+5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，OPPO将于12月26日在杭州国际博览中心召开新品发布会，正式发布OPPO Reno3系列5G手机。近日，有网友曝光了一张线下店中的宣传手册，确认了该系列新机的一些配置。

    OPPO Reno3系列宣传册曝光 90Hz曲面屏+5G
    网曝OPPO Reno3系列官方宣传册

    根据图片显示，OPPO Reno3 Pro将支持一体化双模5G网络，拥有视频超级防抖功能，机身厚度仅为7.7mm，同时还拥有90Hz刷新率的高感曲面屏。

    OPPO Reno3 Pro 5G入网工信部 骁龙765G+8GB内存
    OPPO Reno3 Pro 5G入网证件照

    据此前消息，OPPO Reno3系列拥有Reno3和Reno3 Pro两个版本，其中Reno3 Pro将将搭载高通骁龙765G处理器；正面采用一块分辨率为2400×1080的6.5英寸打孔屏；背部采用后置四摄方案，规格分别为4800万+1300万+800万+200万像素。

    OPPO Reno3正面将采用6.4英寸的AMOLED水滴屏分辨率为2400×1080，位于屏幕中央的前摄为1600万像素；后置相机采用4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素的四摄组合。【7347232】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Reno3系列宣传册曝光 90Hz曲面屏+5Ghttp://news.zol.com.cn/734/7347232.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7347232.html report 755 中关村在线消息：据此前消息，OPPO将于12月26日在杭州国际博览中心召开新品发布会，正式发布OPPO Reno3系列5G手机。近日，有网友曝光了一张线下店中的宣传手册，确认了该系列新机的一些配置。网曝OPPO Reno3系列官方宣传册根据图片显示，OPPO Reno3 Pro将支持一体化双模...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：OPPO Reno3系列配置确认
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    OPPO Reno3 Pro 相关文章

    5G视频手机来了！OPPO Reno3系列发布会定档12月26日

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错