Redmi K30 5G版入网工信部 1999元下月开售

中关村在线消息：上周，Redmi红米手机正式发布了全新机型——Redmi K30系列，包括4G/5G两个版本。其中，Redmi K30 4G版近日已正式开售，而Redmi K30 5G版将于下月开售，该机日前已正式入网工信部。



Redmi K30 5G正式入网

根据工信部数据显示，Redmi K30 5G正面采用了一块6.67英寸双挖空显示屏，前置相机为2000万像素+200万像素AI双摄；背部的相机采用了四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+800万像素超广角+500万像素超微距+200万像素景深镜头。



Redmi K30 5G搭载骁龙765G处理器

核心方面，Redmi K30 5G搭载了高通骁龙765G处理器，该芯片中集成了支持双模5G的基带，同时还配备了最高8GB+256GB存储组合；机身内置4500mAh大容量电池，支持30W疾速闪充。



Redmi K30 5G售价1999元起

据发布会上的介绍，Redmi K30 5G将于1月份正式开售，6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB版售价2299元，8GB+123GB版售价2599元，8GB+256GB版售价2899元。【7347228】

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