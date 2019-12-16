早报：董明珠谈雷军10亿赌约 谷歌地球披露拍摄范围

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董明珠与雷军十年赌约的余波似乎还在继续，董明珠近期也再次谈到了这件事。

董明珠谈雷军10亿赌约：赌的是观念上的争执





据央视财经消息，2019中国品牌强国盛典近期举行，董明珠在接受采访时再次提到了和雷军的10亿赌约。董明珠表示，高质量发展靠互联网不行，必须发展实体经济，实体经济里面最重要的是制造业，我们是一路做出来的。比如，跟雷军赌，当时他们都认为他们能赢，甚至很长一段时间来想十亿拿来怎么分。这个结果证明我们是对的，但实际我没要他的钱，我觉得这个十亿在这个过程中是一个观念的争执，真正不是为了赌这十个亿，我觉得价值所在，在于我们怎么认知传统产业和现代产业。

OPPO近期最重要的一款新品莫过于OPPO Reno 3，而这款产品的宣传手册已经流出。



OPPO Reno 3宣传手册曝光 采用90Hz高感曲面屏





昨天，一张OPPO系列手机宣传册曝光。宣传册显示，OPPO Reno 3 Pro支持一体化双模5G，支持视频超级防抖，机身厚度7.7mm，搭载屏幕刷新率为90Hz的高感曲面屏。OPPO Reno3系列5G手机共有OPPO Reno3和OPPO Reno3 Pro两个版本。

人民日报近期针对各个视频平台收费问题，发表了他们的看法。

人民日报谈视频平台：收费套路层出不穷







近日，人民日报就腾讯视频、爱奇艺两大视频网站平台均在会员制基础上推出的超前点播付费模式发表评论，称VIP之外设置VVIP，额外掏钱才能享受超前点播，视频网站是在制造焦虑诱发用户消费。在此前购买VIP的协议中是否有这个约定？如果没有标明，这种额外收费的行为，实际是对消费者权益的侵犯。

安卓的后台管理机制一直被人所讨论，最近他们希望有所改善。

谷歌计划学习苹果 引进更好的后台管理机制





据The Verge报道，谷歌计划向Pixel 4系列推送系统更新，本次更新会带来更好的内存管理机制，但具体细节官方没有明说。iPhone手机往往只需要安卓手机内存一半的内存空间，就可以出色的完成各项后台任务且运行流畅，谷歌方面也意识到了这一点，并计划在已推出的Pixel 4/XL上进行内存管理优化的测试。

柯洁与AI下棋的事情在去年成了热门话题，他对于这件事还是比较淡然的。



柯洁：这辈子下不过AI了 但总有些明知做不到还是要去做的事





柯洁在近日参加活动时也谈到了与AI对战后的一些观点与想法。柯洁表示，自己平时也用电脑训练，以前是跟别人训练。柯洁坦言现在的人工智能太厉害，自己已经下不过人工智能，自己这辈子是下不过人工智能了。不过，柯洁也表示即使“下一百盘输一百盘”，即使“知道不可能赢”，也还是会一直坚持下去，因为下棋是自己最喜欢的事情。

谷歌近期又被调查了，这次还是打压竞争对手。



美国司法部继续调查谷歌 因打压竞争对手



图片说明

据外媒最新消息，美国司法部反垄断执法人员正在调查谷歌利用网络流量照顾自家比较购物服务、打压竞争对手平台的行为。美国比较购物网站Kelkoo集团首席执行官理查德·斯塔波斯(Richard Stables)表示，周四，他花了一个多小时与司法部官员讨论谷歌如何损害该公司的欧洲业务。

谷歌地图究竟覆盖了多少范围一直是人们关心的，现在这个结果谷歌自己公布了。

谷歌地图披露拍摄范围 98%人口地区图像





据CNET的一份报告，谷歌首次披露了谷歌地球所拍摄的世界范围：1000万英里的谷歌街景图像和3600万平方英里的谷歌地球图像。谷歌称它现在覆盖了世界上98%的人类居住地，1000万英里的街景图像领先于苹果等竞争对手。苹果今年发布了iOS 13，才刚刚开始在苹果地图中加入类似的街景照片，但要赶上谷歌的数百万英里，苹果还有很长的路要走。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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