晚报：新iPhone全系渲染曝光 微软新主机官宣

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

iPhone SE2/12全系渲染图曝光 明年共五款新机

前段时间，有外媒曝光了将于明年发布的5款新iPhone的详细参数和价格信息。近日，9TechEleven根据目前已知的爆料消息为iPhone SE2/12全系手机做出了一组渲染图。



网传iPhone SE2/12全系渲染图

据此前消息，苹果明年将要发布iPhone SE 2和iPhone 12系列的4款新机。其中iPhone SE 2正面采用4.7英寸LCD屏幕，前置和后置相机均采用12MP单摄；核心搭载A13处理器。

Z点评：小屏爱好者看来真的有希望了。

微软Xbox Series X正式公布 明年开售

今日，微软在Game Awards正式宣布了新一代Xbox游戏主机——Xbox Series X，并公布了该机的外观设计，该机将于2020年假日期间正式发售。



微软Xbox Series X正式公布

从官方公布的照片来看，Xbox Series X采用了一种类似长方体的造型，整体外观与PC主机十分相似。该机的顶部为一块凹陷形态的散热口，电源按钮放置在正面左上角，与Xbox Logo融为一体，下方的左右两边分布着光驱键/光驱位和一个标准USB接口。

Z点评：大家觉得新主机首发会带来哪些新作呢？

三星高管：万元GalaxyFold已售出100万台

据外媒消息，三星电子公司总裁Young Sohn在柏林一场活动中透露了折叠屏手机三星Galaxy Fold的销量情况，他表示公司已售出100万台Galaxy Fold。



三星高管称万元GalaxyFold已售出100万台

虽然100万台销量算不上特别大的数字，但以国行15999元起步价计算，售出100万台Galaxy Fold相当于入账159亿元人民币，这个成绩堪称不差。

Z点评：有尝鲜了折叠屏的小伙伴吗？说说感受。

Windows 7下月正式退休 仍有60%电脑在用

微软Windows 7系统发布于2009年10月22日，距今天已经整整十年。如今，这个陪伴了很多人成长的操作系统即将完成自己的使命，将于2020年1月14日正式退休。



官网显示Windows 7将于明年1月14日正式停止支持

当然，退休并不代表Windows 7将完全退出市场，而是微软届时将停止对Windows 7的支持，如果没有持续软件和安全更新，电脑遭受病毒和恶意软件攻击的风险会更大。

Z点评：你的电脑升级到Windows 10了吗？

Windows图标将会调整：将使用渐变蓝色阴影

今天据悉，微软设计团队宣布，通过和公司产品团队的合作重新设计了100多款应用/服务图标。

Windows图标将会调整：将使用渐变蓝色阴影

据了解，所有新图标都遵循微软的Fluent Design语言来设计的，代表着更强大、更统一的微软品牌。而在本次大规模图标调整中，最值得关注的就是Windows本身的图标调整。



微软官方放出的重新设计了Windows图标，可以看到图标的外形和尺寸都没有发生变化，但重点是将2015年开始使用的单色变成了渐变色，左侧小窗口的蓝色深度明显要比右侧小窗口深，从而给人更立体的感觉。

Z点评：大家最喜欢微软哪一代图标？欢迎各位小伙伴在下方留言。



Google助手翻译器模式植入iOS和Android系统

今年年初，谷歌将其实时翻译功能，即解释器模式，引入了Google Home扬声器和Smart Display上。现在，该功能正在全球范围内推广到Android和iOS手机上。





要使用翻译器模式，您可以这样说“嘿，谷歌，做我的德语翻译器吧”，或者“嘿，谷歌，帮我说泰语吧”。谷歌助手会听对话，翻译后的文字记录会出现在你的手机上。Google Assistant可能会通过巧妙的回答提供建议的回答，以使对话更快、更流畅。

Z点评：以后有望出国不用再特意下软件或者带翻译机了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。【7346642】

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